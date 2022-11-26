Аргентина — Мексика: смотреть онлайн, прямая трансляция матча ЧМ-2022

26 ноября на ЧМ-2022 по футболу в рамках группы С встретятся сборные Аргентины и Мексики. Начало игры — в 22:00 мск. В прямом эфире эту встречу на территории России покажет телеканал «Матч!».
Лучшие прогнозы на сегодня.
Эксперты считают фаворитами южноамериканцев: поставить на победу Аргентины можно с коэффициентом 1.58. Шансы мексиканцев оценили коэффициентом 6.80, а ничья идёт за 4.10.
Букмекеры считают, что матч Аргентина — Мексика не будет результативным. Поставить на ТБ 2.5 гола в матче можно за 2.05, а ТМ 2.5 идёт за 1.86.
Сделать ставку на то, что в этой игре забьют обе команды, можно с коэффициентом 2.08. Гол Аргентины оценивают в 1.16, а на то, что отличится сборная Мексики, можно поставить за 1.73.
Экспресс с коэффициентом 12.60.
Главный тренер сборной Аргентины Скалони опроверг информацию о травме Месси.
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