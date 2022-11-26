Уэльс — Иран: результат матча ЧМ-2022, какой счёт, кто победил, авторы голов

В матче 2-го тура чемпионата мира встречались сборные Уэльса и Ирана. Иран победил со счётом 2:0.
Лучшие прогнозы на сегодня.
В первом тайме, на 16-й минуте матча, нападающий сборной Ирана Сердар Азмун вывел полузащитника Али Голизаде один на один с голкипером соперников, Али ушёл от вратаря и покатил мяч в пустые ворота. Чуть позже гол был отменён из-за явного офсайда.
В начале второй половины иранцы дважды попали в штангу: сначала Сердар Азмун вышел один на один с Уэйном Хеннесси, а затем Али Голизаде пробил из-за пределов штрафной. На 86-й минуте арбитр удалил голкипера Уэльса. Хеннесси выбежал за пределы штрафной навстречу нападающему Ирана Мехди Тареми и сбил оппонента. Это удаление стало первым на чемпионате мира в Катаре. Место в воротах Уэльса занял Дэнни Уорд.
Первый гол Ирана на 90+9-й минуте забил вышедший на замену полузащитник Роузбеш Чешми. А через две минуты окончательный счёт установил защитник Рамин Резаян.
Экспресс с коэффициентом 12.60.
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