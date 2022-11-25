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Англия — США: результат матча ЧМ-2022, кто победил, какой счёт, как сыграли

Англия — США: результат матча ЧМ-2022, кто победил, какой счёт, как сыграли
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25 ноября, состоялся матч между сборными Англии и США. Он закрыл программу игрового дня на чемпионате мира. Матч команд, представляющих группу B, прошёл на стадионе «Эль-Байт». Голов команды не забили, противостояние завершилось со счётом 0:0.

Лучшие прогнозы на сегодня.

На 10-й минуте Букайо Сака получил передачу на ход в штрафную и прострелил к 11-метровой отметке на Гарри Кейна, удар которого заблокировал Уокер Циммерман. Напомним, именно фол Циммермана привёл к назначению пенальти в игре с Уэльсом — он сбил Гарета Бейла.

После двух туров в активе Англии четыре очка, а у сборной США два балла.

Экспресс с коэффициентом 12.60.

Главный тренер сборной Аргентины Скалони опроверг информацию о травме Месси.

Азмун: я не был готов играть на сто процентов с Уэльсом.

Луис Энрике: разрешаю игрокам заниматься сексом перед матчем, но без оргий.

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