Англия — США: результат матча ЧМ-2022, как сыграли, кто победил, какой счёт

25 ноября состоялся матч между сборными Англии и США. Он закрыл программу игрового дня на чемпионате мира. Матч команд, представляющих группу B, прошёл на стадионе «Эль-Байт». Команды голов не забили, противостояние завершилось со счётом 0:0.
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На 10-й минуте Букайо Сака получил передачу на ход в штрафную, прострелил к 11-метровой отметке на Гарри Кейна, удар которого заблокировал Уокер Циммерман. Напомним, именно фол Циммермана привёл к назначению пенальти в игре с Уэльсом — он сбил Гарета Бэйла.
После двух туров в активе Англии четыре очка, у сборной США два очка.
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Главный тренер сборной Аргентины Скалони опроверг информацию о травме Месси.
Азмун: я не был готов играть на сто процентов с Уэльсом.
Луис Энрике: разрешаю игрокам заниматься сексом перед матчем, но без оргий.
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