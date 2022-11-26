Тунис — Австралия: прогноз Тимура Журавеля на матч ЧМ-2022

Спортивный журналист, профессиональный комментатор Тимур Журавель дал прогноз на матч группового раунда ЧМ-2022 Тунис — Австралия.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.27.
«Мне понравилось, как Тунис сыграл с Данией в 1-м туре. Мне не показалось, что эта команда безнадёжна. А вот Австралия первой забила французам, но потом попала под каток.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Мне кажется, что когда сходятся между собой средние команды по классу, но способные играть в атаку, то может случиться что-то интересное. Моя ставка — тотал больше 2.5. Слишком много низов на чемпионате мира, поэтому пора кому-то забивать голы», — сказал Журавель.
Экспресс с коэффициентом 12.25.
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