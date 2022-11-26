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Тунис — Австралия: прогноз Артура Петросьяна на игру чемпионата мира по футболу — 2022

Тунис — Австралия: прогноз Артура Петросьяна на игру чемпионата мира по футболу — 2022
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Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч группового раунда ЧМ-2022 Тунис – Австралия.

Ставка: победа Туниса за 2.11.

«Тунис оставил куда более благоприятное впечатление, нежели Австралия в первых матчах.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Тунисцы продемонстрировали и организацию, и неплохую физическую готовность, и умение контратаковать, и вполне заслужили ничью с датчанами. Тогда как австралийцы во всех компонентах игры были откровенно посредственны и были ожидаемо разгромлены французами, которые даже не включили полные скорости.

Так что для меня фаворит здесь – Тунис. Мне кажется, эта команда лучше готова тактически и раз-другой сможет подловить австралийцев, которые, если с Францией пытались довольно авантюрно атаковать, здесь и подавно будут искать счастье впереди», — сказал Петросьян.

Экспресс с коэффициентом 12.25.

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