Тунис — Австралия: прогноз Артура Петросьяна на игру чемпионата мира по футболу — 2022

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч группового раунда ЧМ-2022 Тунис – Австралия.
Ставка: победа Туниса за 2.11.
«Тунис оставил куда более благоприятное впечатление, нежели Австралия в первых матчах.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Тунисцы продемонстрировали и организацию, и неплохую физическую готовность, и умение контратаковать, и вполне заслужили ничью с датчанами. Тогда как австралийцы во всех компонентах игры были откровенно посредственны и были ожидаемо разгромлены французами, которые даже не включили полные скорости.
Так что для меня фаворит здесь – Тунис. Мне кажется, эта команда лучше готова тактически и раз-другой сможет подловить австралийцев, которые, если с Францией пытались довольно авантюрно атаковать, здесь и подавно будут искать счастье впереди», — сказал Петросьян.
Экспресс с коэффициентом 12.25.
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