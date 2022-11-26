Франция — Дания: фрибет 2000 рублей к матчу ЧМ-2022
Поделиться
26 ноября пройдёт матч ЧМ-2022 Франция — Дания. Начало — в 19:00 мск. Ты можешь получить фрибет 2000 рублей от букмекера «Фонбет» и использовать его на любое событие!
Чтобы получить бонус, выполни простые действия:
1. Зарегистрируйся в БК «Фонбет» и пройди идентификацию.
2. Скачай приложение «Фонбет» и пополни счёт на сумму от 100 рублей.
Фрибет будет доступен в мобильном приложении «Фонбет» после выполнения условий.
Реклама
Рекламодатель — ООО «ФОНКОР»
18+
Комментарии
- 26 ноября 2022
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:00
-
08:00
-
07:45
-
07:00
-
06:30
-
06:15
-
06:00
-
05:30
-
05:00
-
04:30
- 25 ноября 2022
-
23:58
-
21:01
-
21:00
-
20:45
-
20:15
-
20:00
-
19:45
-
19:30
-
19:00
-
18:50
-
18:45
-
18:30
-
18:15
Партнерский контент