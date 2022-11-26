Польша — Саудовская Аравия: ставка Романа Павлюченко на игру ЧМ-2022 в Катаре

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч чемпионата мира Польша — Саудовская Аравия.



Ставка: ничья за 3.76.



«Сборная Польши совершенно не впечатлила в первой игре с Мексикой и практически не запомнилась ничем интересным в плане атаки. Да, противник у поляков был весьма сложный, но с одним ударом в створ ворот тяжело рассчитывать на три очка в матче и на продолжение борьбы за места в плей-офф. В обороне тоже особой надёжности не было и лишь голкипер команды сыграл на высоком уровне.



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Что касается Саудовской Аравии, то здесь всё, напротив, весьма неплохо. Команда выглядела очень здорово по готовности, не просто отбивалась, а старалась проводить свои атаки и сенсационно обыграла грозную Аргентину, которая выступила откровенно плохо. Победа над Польшей выведет аравийцев в следующий раунд, и настрой на предстоящую встречу у футболистов будет запредельным.



На мой взгляд, в этой паре нет явного фаворита и оба коллектива имеют примерно равные шансы на выигрыш. Да, «на бумаге» поляки обладают преимуществом, однако качество их футбола в 1-м туре было очень далёким от идеального и вряд ли они смогут сильно прибавить. Саудовская Аравия выйдет на поле как на финальный матч, и я считаю, что аравийцы смогут вновь сыграть достойно и не уступят, но и выиграть будет весьма непросто», — сказал Павлюченко.



Экспресс с коэффициентом 12.25.



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