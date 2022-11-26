Артур Петросьян дал прогноз на матч Польша — Саудовская Аравия

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч группового раунда ЧМ-2022 Польша – Саудовская Аравия.



Ставка: Польша не проиграет и ТМ 3.5 за 1.60.



«Саудовцы вполне заслуженно обыграли Аргентину. Кто-то скажет, что у Аргентины отменили три забитых мяча, но ведь ДЕСЯТЬ раз подловить соперника в офсайд тоже надо уметь. У Эрве Ренара хорошо обученная, тактически грамотная, физически готовая и даже немного дерзкая команда. Думаю, что, вдохновившись столь громким успехом, она будет готова снова сыграть на своём максимуме. Даже без двух основных игроков, получивших травмы.



Лучшие прогнозы на сегодня.



Поляки ничем особо не запомнились в первой игре. Слишком негативный подход к матчу, минимум вылазок вперёд и нереализованный пенальти Левандовским – вот, собственно, и всё.



Есть такое подозрение, что в игре с саудовцами особо кардинальных изменений мы не увидим. Они, конечно, будут посмелее, больше (чем 39%) владеть мячом и угрожать воротам. Но не факт, что эти попытки легко увенчаются успехом.



В любом случае думаю, что как минимум поляки не проиграют – всё-таки более высокий средний уровень игроков даст знать. При этом результативностью игра отличаться не будет – команда Чеслава Михневича прекрасно видела, что показала Саудовская Аравия, так что должна минимизировать шансы на подобное в её исполнении», — сказал Петросьян.



Экспресс с коэффициентом 12.25.



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