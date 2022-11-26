Франция — Дания: прогноз Алексея Андронова на игру группы D ЧМ-2022

Популярный комментатор Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч Франция – Дания во 2-м туре группового этапа чемпионата мира — 2022.
Ставка: обе забьют за 1.95.
«Франция стартовала с уверенной победы над австралийцами. Правда, травмы не оставляют французскую сборную — получил повреждение и закончил не только чемпионат, но и этот сезон Лука Эрнандес.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Эти команды играли между собой в Лиге наций, где Франция оба матча проиграла с общим счётом 1:4. Думаю, что у тренера сборной Дании есть какие-то приёмы против сборной Франции, тем более что она не очень стабильная команда.
Думаю, что датчане должны оправдывать свою репутацию одной из самых красивых команд Европы последнего времени. Уж точно эта игра не должна быть на 0:0. Я верю в забитые мячи с обеих сторон», — сказал Андронов.
Экспресс с коэффициентом 12.25.
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