Франция — Дания: прогноз Эммануэля Адебайора на встречу ЧМ-2022

Тоголезский футболист, прославившийся выступлениями за лондонский «Арсенал», мадридский «Реал», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» Эммануэль Адебайор дал прогноз на матч группового этапа ЧМ-2022 Франция – Дания.



Ставка: победа Франции всухую за 2.82.



«Действующие чемпионы мира обыграли Австралию 4:1, пропустив ранний гол. В ответ команда Дидье Дешама забила четыре мяча. Они доминировали на всех позициях и нанесли по воротам соперника 23 удара. Интересно, что Франция и Дания четыре года назад также играли в одной группе, их матч завершился ничьей.



Лучшие прогнозы на сегодня.



Дания потеряла важные очки в матче с Тунисом, и справедливо можно отметить, что африканцы сильно сыграли в защите, сумев выполнить установку на матч и добиться ничейного результата. Тунисцы контролировали игру в начале матча, но Дания в итоге смогла завоевать преимущество на поле. У Андреаса Корнелиуса во втором тайме был отличный шанс открыть счёт после удара головой с короткого расстояния, но он попал в перекладину.



Почему я думаю, что Франция фаворит в этом матче? Потому что это Франция, и у них отличная команда: помимо Дембеле и Комана, у них есть и другие отличные игроки, способные завершить любую атаку. Думаю, они постараются победить, чтобы выйти из группы без проблем и при этом занять первое место.

Мой прогноз на матч: Франция победит 2:0. Они постараются оставить свои ворота в неприкосновенности, потому что это очень важно для дальнейшей игры на турнире, уверенности в себе и настроения игроков защиты. Думаю, у них отличная команда и они смогут добиться результата», — сказал Адебайор.



Экспресс с коэффициентом 12.25.



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