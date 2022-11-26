Франция — Дания: ставка Александра Мостового на матч чемпионата мира в Катаре

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч чемпионата мира Франция — Дания.



Ставка: победа Франции в один гол за 3.32.



«Сборная Франции очень мощно смотрелась против австралийцев в атаке, несмотря на кадровые потери перед мундиалем. Команда доказала, что находится в отличных кондициях даже в таком составе и будет активно стараться защитить титул. Особо хотелось бы отметить игру Килиана Мбаппе, который постоянно напрягал фланг обороны противника и привнес большой вклад в крупную победу своего коллектива.



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Дания, в свою очередь, не смогла добиться победы и сыграла лишь вничью с Тунисом, который был очень хорош в обороне. Да, датчане выглядели не лучшим образом в той встрече, но создали немало и вполне могли выигрывать, однако противник оказался весьма солидно организованным. Теперь сборную ждет очень непростое испытание чемпионами мира и в этой схватке будет очень сложно зацепиться за баллы.



Несмотря на две победы датчан в этом году над французами в Лиге Наций, я думаю, что «трехцветные» считаются фаворитом противостояния. Франция была очень грозна в атаке в первом туре и вряд ли станет менять работающую модель игры. Да, Дания вполне способна навязать конкуренцию и даже может открыть счет своим забитым голам в Катаре, но вряд ли выстоит и минимально проиграет в итоге, учитывая слишком разный уровень футбола в дебютном туре», — сказал Мостовой.



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