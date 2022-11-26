Франция — Дания: прогноз Константина Генича на матч ЧМ-2022 в Катаре 26 ноября

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч Франция – Дания во 2-м туре группового этапа чемпионата мира — 2022.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.11.
«Франция и Дания встретятся уже в третий раз в этом году. Дважды датчане французов били, и в Париже победили — 2:1, а потом у себя дома — 2:0. Пришло время сыграть на чемпионате мира. Единственная нулевая ничья была между командами четыре года назад в России.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Здесь Дания показалась не очень хорошо готовой. Как-то вальяжно действовали датчане. Но как только Дания включала скорости, у Туниса возникали проблемы. А Франция просто класс показывает, Жиру, Мбаппе. Травмировался Лука Эрнандес, но вышел его брат Тео, ничего не потерялось, французы только приобрели. Франция в порядке.
Думаю, за унылую ничью в «Лужниках» команды должны рассчитаться, расплатиться в Катаре. Я бы взял здесь тотал больше 2.5 мяча за 2,11. Просто я так хочу», — сказал Генич.
Экспресс с коэффициентом 12.25.
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