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Франция — Дания: прогноз Константина Генича на матч ЧМ-2022 в Катаре 26 ноября

Франция — Дания: прогноз Константина Генича на матч ЧМ-2022 в Катаре 26 ноября
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Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч Франция – Дания во 2-м туре группового этапа чемпионата мира — 2022.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.11.

«Франция и Дания встретятся уже в третий раз в этом году. Дважды датчане французов били, и в Париже победили — 2:1, а потом у себя дома — 2:0. Пришло время сыграть на чемпионате мира. Единственная нулевая ничья была между командами четыре года назад в России.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Здесь Дания показалась не очень хорошо готовой. Как-то вальяжно действовали датчане. Но как только Дания включала скорости, у Туниса возникали проблемы. А Франция просто класс показывает, Жиру, Мбаппе. Травмировался Лука Эрнандес, но вышел его брат Тео, ничего не потерялось, французы только приобрели. Франция в порядке.

Думаю, за унылую ничью в «Лужниках» команды должны рассчитаться, расплатиться в Катаре. Я бы взял здесь тотал больше 2.5 мяча за 2,11. Просто я так хочу», — сказал Генич.

Экспресс с коэффициентом 12.25.

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