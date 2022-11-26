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Аргентина — Мексика: прогноз Эммануэля Адебайора на матч группового раунда ЧМ-2022

Аргентина — Мексика: прогноз Эммануэля Адебайора на матч группового раунда ЧМ-2022
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Тоголезский футболист Эммануэль Адебайор, прославившийся выступлениями за лондонский «Арсенал», мадридский «Реал», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм», дал прогноз на матч группового этапа ЧМ-2022 Аргентина – Мексика.

Ставка: победа Аргентины с форой (-1.5) за 2.64.

«Сборная Аргентины на этом чемпионате мира стартовала хуже некуда, проиграв Саудовской Аравии. Лионель Месси и его команда показали хорошую форму в отборочном цикле, они не проигрывали в 36 матчах подряд. Аргентина очень уверенно начала игру и вела после первого тайма благодаря забитому Месси пенальти. Но после перерыва игра перевернулась на 180 градусов.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Мексика сыграла вничью с Польшей и не сумела воспользоваться осечкой соперника, чтобы занять более высокое место в группе. Как Аргентине, так и Мексике нужны три очка, чтобы продолжать бороться за 1/8 финала.

Кто является фаворитом? Конечно, Аргентина. Она будет стараться сыграть по максимуму после поражения в первом матче. Однако, и Мексике тоже нужно побеждать, чтобы заработать очки и быть увереннее в оставшихся матчах турнира. Игра не будет простой ни для одного из соперников. Но я чувствую, что все аргентинцы сейчас понимают, что им некуда отступать. Они обязаны побеждать или же они вылетят из группы. Так что фаворитом точно будет Аргентина во главе с Ди Марией и Месси», — сказал Адебайор.

Экспресс с коэффициентом 12.25.

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