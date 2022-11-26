Франция — Дания: прогноз Алексея Гасилина на игру группы D чемпионата мира в Катаре

Чемпион Европы в составе России U17, комментатор Бундеслиги Алексей Гасилин дал прогноз на матч группового раунда чемпионата мира — 2022 Франция — Дания.



Ставка: победа Франции за 1.84.



«Франция пока ещё носит статус действующего чемпиона мира. На нынешнем мундиале она в первой игре начала оправдывать своё звание, обыграв Австралию (4:1). Хотя начало матча выдалось не очень. Пропустили уже на девятой минуте, а на 13-й травмировался защитник Лукас Эрнандес. Но потом удалось взять контроль игры в свои руки и нанести втрое больше ударов в створ, чем соперник. К перерыву Франция уже вела (2:1) и во втором тайме забила ещё два гола. Дублем отметился нападающий «Милана» Оливье Жиру.



Лучшие прогнозы на сегодня.



Со сборной Дании французы встречаются довольно часто: они были в одной группе на прошлом ЧМ в России, сыграв в нулевую ничью. И совсем недавно пересекались дважды в Лиге наций, где Франция потерпела поражения 1:2 и 0:2. Но, как мы видим, на нынешнем мундиале французы находятся в совсем ином расположении духа и настроены только на победу. Если удастся обыграть датчан, то они гарантируют себе выход из группы. В следующем матче группового этапа смогут чуть-чуть расслабиться, подкопив силы для плей-офф.



Дания в предыдущем матче с Тунисом являлась фаворитом, но они так и не смогли пробить ворота потенциально слабого соперника, сыграв вничью (0:0). От датчан, конечно, никто не ждал такого результата. Помимо потери двух заветных очков, Дания потеряла полузащитника «Севильи» Томаса Дилейни, который получил травму и больше не сыграет на чемпионате мира.



Датчанам нужно взять все силы в руки, чтобы добиться путёвки в плей-офф. Но в предстоящем матче им вряд ли удастся взять даже одно очко. Мой прогноз — победа Франции», — сказал Гасилин.



Экспресс с коэффициентом 12.25.



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