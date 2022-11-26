Аргентина — Мексика: ставка Романа Павлюченко на встречу чемпионата мира в Катаре

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч чемпионата мира Аргентина — Мексика.



Ставка: победа Аргентины в один гол за 3.32.



«Сборная Аргентины откровенно невзрачно провела матч стартового тура и была наказана за недооценку противника. Команда решила, что сможет выиграть на классе у более скромного оппонента, но не показала никакого желания и сыграла очень вяло в атаке, став активнее впереди лишь после двух пропущенных мячей. Проигрыш мексиканцам отправит «альбиселесте» домой, и это заставит футболистов выйти крайне сильно заряженными на победу в предстоящей встрече.



Лучшие прогнозы на сегодня.



Мексика и сама не продемонстрировала яркой и привычно агрессивной игры в матче с Польшей и все завершилось закономерной нулевой ничьей. Коллектив не так активно выглядел в нападении и так и не смог ни разу толком вскрыть оборонительные редуты поляков. Теперь «зеленым» нужно брать очки в игре с аргентинцами, что тоже повысит мотивацию игроков и придаст дополнительный импульс для успешного выступления.



На мой взгляд, Аргентина провела работу над ошибками и стоит ждать очень агрессивной игры в атаке от «альбиселесте» во втором туре. Встреча с аравийцами показала, что времена побед на классе ушли в прошлое и теперь нужно в каждой игре приложить максимум усилий для победы. Мексика вполне может пройти дальше и при поражении от аргентинцев, и я считаю, что «зеленые» не смогут устоять, хотя борьбу навяжут серьезную», — сказал Павлюченко.



Экспресс с коэффициентом 12.25.



Неймар пропустит групповой этап ЧМ-2022. Шансы сыграть в плей-офф есть!



Аргентина сделает пять замен в стартовом составе перед матчем с Мексикой.



Гакпо повторил достижение Месси.