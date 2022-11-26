Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Аргентина — Мексика: ставка Романа Павлюченко на встречу чемпионата мира в Катаре

Аргентина — Мексика: ставка Романа Павлюченко на встречу чемпионата мира в Катаре
Комментарии

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч чемпионата мира Аргентина — Мексика.

Ставка: победа Аргентины в один гол за 3.32.

«Сборная Аргентины откровенно невзрачно провела матч стартового тура и была наказана за недооценку противника. Команда решила, что сможет выиграть на классе у более скромного оппонента, но не показала никакого желания и сыграла очень вяло в атаке, став активнее впереди лишь после двух пропущенных мячей. Проигрыш мексиканцам отправит «альбиселесте» домой, и это заставит футболистов выйти крайне сильно заряженными на победу в предстоящей встрече.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Мексика и сама не продемонстрировала яркой и привычно агрессивной игры в матче с Польшей и все завершилось закономерной нулевой ничьей. Коллектив не так активно выглядел в нападении и так и не смог ни разу толком вскрыть оборонительные редуты поляков. Теперь «зеленым» нужно брать очки в игре с аргентинцами, что тоже повысит мотивацию игроков и придаст дополнительный импульс для успешного выступления.

На мой взгляд, Аргентина провела работу над ошибками и стоит ждать очень агрессивной игры в атаке от «альбиселесте» во втором туре. Встреча с аравийцами показала, что времена побед на классе ушли в прошлое и теперь нужно в каждой игре приложить максимум усилий для победы. Мексика вполне может пройти дальше и при поражении от аргентинцев, и я считаю, что «зеленые» не смогут устоять, хотя борьбу навяжут серьезную», — сказал Павлюченко.

Экспресс с коэффициентом 12.25.

Неймар пропустит групповой этап ЧМ-2022. Шансы сыграть в плей-офф есть!

Аргентина сделает пять замен в стартовом составе перед матчем с Мексикой.

Гакпо повторил достижение Месси.

Аргентина — Мексика. Месси в порядке Аргентина — Мексика. Месси в порядке
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022