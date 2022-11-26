Аргентина — Мексика: ставка Виктора Гусева на игру чемпионата мира по футболу — 2022

Известный комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч ЧМ-2022 Аргентина — Мексика.
Ставка: победа Аргентины за 1.59.
«Аргентина, естественно, выйдет на эту игру раненым зверем после поражения от Саудовской Аравии. Многие предрекают аргентинцам, что они не выйдут из группы. Я с этим совершенно не согласен. То поражение вышло случайным, а у Аргентины есть многое, чтобы дойти даже до финала. Мексиканцы в первом туре разошлись миром с Польшей. Спас голкипер Гильермо Очоа, отразивший пенальти Роберта Левандовского.
Лучшие прогнозы на сегодня.
В этой группе важно не только выйти из неё, но и постараться занять первое место, так как вторая команда группы, скорее всего, выйдет в плей-офф на Францию. В 2018-19 году команды сыграли три товарищеских матча, и во всех с сухим счётом победила Аргентина. До поражения от Саудовской Аравии Аргентина не проигрывала в 36 матчах подряд. На прошлом чемпионате мира обе команды вышли из группы, но вылетели в 1/8 финала.
У Аргентины великолепный состав с Ди Марией, Месси и Лаутаро Мартинесом. Да, с Саудовской Аравией не получилось, но там сошлось слишком много факторов — в том числе и три отменённых гола. Мексика часто попадает в плей-офф, но почти всегда вылетает в первом же раунде. Мне кажется, что особых шансов у мексиканцев в данном матче нет. Им можно сконцентрироваться на матче последнего тура с Саудовской Аравией. Поэтому уверен, что Аргентина реабилитируется за поражение в стартовом туре», — сказал Гусев.
Экспресс с коэффициентом 12.25.
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