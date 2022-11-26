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Бельгия — Марокко: прогноз и ставка на матч ЧМ-2022, где покажут в прямом эфире

Бельгия — Марокко: прогноз и ставка на матч ЧМ-2022, где покажут в прямом эфире
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27 ноября на ЧМ-2022 по футболу в рамках группы F встретятся сборные Бельгии и Марокко. Начало игры — в 16:00 мск. В прямом эфире эту встречу на территории России покажет телеканал «Матч!».

Лучшие прогнозы на сегодня.

Эксперты считают фаворитами европейцев: поставить на победу Бельгии можно с коэффициентом 2.05. Шансы Марокко оценили коэффициентом 4.00, а ничья идёт за 3.50.

Букмекеры считают, что матч Бельгия — Марокко не будет результативным. Поставить на ТБ 2.5 гола в матче можно за 2.05, а ТМ 2.5 идёт за 1.87.

Сделать ставку на то, что в этой игре забьют обе команды, можно с коэффициентом 1.90. Гол Бельгии оценивают в 1.22, а на то, что отличится сборная Марокко, можно поставить за 1.49.

Экспресс с коэффициентом 12.60.

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