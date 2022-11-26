«Нью-Джерси» — «Вашингтон»: прогноз Максима Лебедева на матч НХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона НХЛ «Нью-Джерси Дэвилз» — «Вашингтон Кэпиталз».



Ставка: «Вашингтон» не проиграет за 1.84.



«Известно, что 13 – число несчастливое. Видимо, поэтому, одержав подряд 13 побед, «Нью-Джерси» проиграл, причём дома и прямому конкуренту – «Торонто». Это стало третьим домашним поражением «дьяволов», которые на выезде играют гораздо лучше, чем в родных стенах. Впрочем, у них сейчас такой запас прочности, что они могут проигрывать и проигрывать вволю. С 80 процентами набранных очков и 72,7 процента очков в домашних матчах можно позволить себе многое, в том числе и расслабиться.



Лучшие прогнозы на сегодня.



У «Вашингтона», понятное дело, всё гораздо скромнее, и с 47,7 процента набранных очков «капиталисты» о зоне плей-офф могут только мечтать. Правда, два последних матча они выиграли, а у «Калгари» так и вовсе «всухую», но это было дома. На выезде же команда Овечкина набирает лишь 30 процентов очков, и с таким показателем ехать к «Нью-Джерси» — это практически обречённость.



Однако есть одно «но», оставляющее «Вашингтону» надежду: он знает, как играть против «Нью-Джерси», умеет с ним играть и за восемь последних лет наиграл на полуторное преимущество по количеству побед. Более того, противостояние этих соперников имеет ярко выраженный гостевой уклон, и в десяти последних «междусобойчиках», сыгранных в рамках регулярных чемпионатов НХЛ в Ньюарке, «Вашингтон» победил восемь раз, причём забрал шесть последних матчей. В том числе и октябрьскую игру текущего сезона, в которой накидал «дьяволам» шесть шайб.



Именно этот факт не позволяет сразу ставить на «Вашингтоне» крест. Поэтому прогнозирую матч сложный, упорный, скорее всего, не слишком обильный на голы. По результатам этого матча гости наберут минимум одно очко, то есть не проиграют в основное время», — сказал Лебедев.



Экспресс с коэффициентом 12.25.



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