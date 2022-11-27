Франция — Дания: результат матча ЧМ-2022, как сыграли, какой счёт, забил ли Мбаппе

26 ноября на «Стэдиум 974» в Дохе состоялся матч 2-го раунда группового этапа чемпионата мира группы D. Встречались команды Франции и Дании. Финальный свисток Шимона Марциняка зафиксировал победу действующих чемпионов мира со счётом 2:1.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Счёт в матче был открыт на 61-й минуте: Килиан Мбаппе получил мяч на левом фланге, сделал пас вперёд на подключившегося к атаке Тео Эрнандеса, тот из штрафной выполнил обратную передачу на Килиана, который в касание пробил Каспера Шмейхеля. На 68-й минуте Андреас Кристенсен сравнял счёт: Кристиан Эриксен с углового навесил в штрафную, Йоаким Андерсен выиграл воздух и пробросил мяч дальше на Кристенсена, который из-под Адриена Рабьо вонзил мяч под перекладину. На 86-й минуте Килиан Мбаппе отметился дублем: Гризманн идеально навесил на дальнюю штангу, куда набежал Килиан и легко переправил мяч в цель.
Франция набрала шесть очков и идёт в турнирной таблице группы D на первом месте. У Дании одно очко и третье место. В одном квартете с ними находятся Австралия (3) и Тунис (1).
Экспресс с коэффициентом 12.60.
Защитник сборной Мексики Монтес может продолжить карьеру в российском клубе.
Франция стала первой командой, вышедшей в плей-офф ЧМ-2022.
Саутгейт: очень доволен игроками сборной Англии.
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