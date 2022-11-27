Тунис — Австралия: результат матча ЧМ-2022, как сыграли, счёт матча, кто победил

В матче 2-го тура чемпионата мира встречались сборные Туниса и Австралии. Команды играли на стадионе «Эль-Джануб» в Эль-Вакре (Катар). Встречу обслуживал главный судья Даниэль Зиберт (Германия). Австралийцы одержали победу с минимальным счётом 1:0.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Единственный гол в матче забил нападающий сборной Австралии Митчелл Дюк на 23-й минуте. Австралийцы быстро вышли из обороны в атаку, последовал перевод на левый край, откуда Крейг Гудвин выполнил подачу в штрафную, а Дюк кивнул головой так, что мяч залетел в дальний угол ворот.
Экспресс с коэффициентом 12.60.
Защитник сборной Мексики Монтес может продолжить карьеру в российском клубе.
Франция стала первой командой, вышедшей в плей-офф ЧМ-2022.
Саутгейт: очень доволен игроками сборной Англии.
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