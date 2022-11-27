Аргентина — Мексика: результат матча ЧМ-2022, кто победил, как сыграли, какой счёт

26 ноября состоялся заключительный матч 2-го тура группы D, в котором сборная Аргентины встретилась с Мексикой. Команды провели игру на стадионе «Лусаил Айконик» в Лусаиле.



Лучшие прогнозы на сегодня.



Первая половины встречи прошла практически без моментов, но в обоюдоострой борьбе. Аргентина владела мячом, а Мексика старалась проводить опасные контратаки. Команды в общей сложности нарушили правила 20 раз, но главный арбитр отреагировал только двумя жёлтыми карточками.



Во второй половине ситуация на поле практически не изменилась. И, несмотря на неспешный темп игры, Аргентина сумела открыть счёт. Случилось это на 64-й минуте: Анхель Ди Мария отдал передачу с правого фланга в центр на Лионеля Месси, который принял мяч перед штрафной площадью. Аргентинская звезда решилась на дальний удар с левой ноги, который оказался точным – 1:0.



В оставшееся время матча скорее Мексика больше владела инициативой, в то время как Аргентина играла на контратаках. Иногда это приводило к острым моментам, но мексиканские игроки успешно отражали атаки. Однако мексиканцы пропустили на 87-й минуте — Месси навесил в штрафную с углового стандарта, а полузащитник Энцо Фернандес точно пробил в дальний угол — 2:0.



Финальный свисток Даниэле Орсато оповестил о победе Аргентины со счётом 2:0.



Экспресс с коэффициентом 12.60.



Защитник сборной Мексики Монтес может продолжить карьеру в российском клубе.



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