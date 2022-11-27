Япония – Коста-Рика: во сколько начало, личные встречи, прогнозы

27 ноября состоится матч 2-го тура группового этапа чемпионата мира Япония – Коста-Рика. Начало запланировано на 13:00 мск.

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Лучшие прогнозы на чемпионат мира.

Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами японцев: поставить на победу Японии можно с коэффициентом 1.44. Успех Коста-Рики оценивается аналитиками в 8.10. Поставить на ничью предлагают за 4.45.

Букмекеры не верят, что матч чемпионата мира Япония – Коста-Рика получится результативным: тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.88, а тотал больше 2.5 мяча – за 1.98.

Если забьют японцы, сыграет коэффициент 1.15. Гол коста-риканской сборной доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.93. Поставить на «обе забьют» можно за 2.20.

История личных встреч между командами насчитывает две игры. В каждом матче выигрывала Япония (3:0 и 3:1).

Экспресс с коэффициентом 10.45.

Прогноз на матч «Краснодар» — «Химки» с коэффициентом 3.40.

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