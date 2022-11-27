Эксперты оценили шансы Японии выиграть группу E ЧМ-2022

27 ноября состоится матч 2-го тура группового этапа чемпионата мира Япония – Коста-Рика. Начало запланировано на 13:00 мск.
Смотреть игру ЧМ-2022 в прямом эфире можно на канале «Матч!».
В преддверии встречи 2-го тура эксперты оценили шансы Японии выиграть группу Е. Поставить на это событие можно с коэффициентом 5.50.
Сделать ставку на выход японцев из группы предлагают за 1.35. Поставить на то, что Япония не сможет покинуть группу, можно с коэффициентом 3.50.
На данный момент у Японии три очка и столько же у Испании. Остальные команды ещё не набрали очков. В своём первом матче группового этапа ЧМ-2022 японцы сенсационно обыграли Германию.
Экспресс с коэффициентом 10.45.
Прогноз на матч Германия — Испания с коэффициентом 2.75.
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