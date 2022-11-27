Япония — Коста-Рика: неожиданный прогноз Романа Павлюченко на матч ЧМ-2022

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко предлагает свой прогноз на матч чемпионата мира Япония — Коста-Рика.

Ставка: победа Коста-Рики за 7.90.

Лучшие прогнозы на чемпионат мира.

«Сборная Японии смогла произвести сенсацию в стартовом туре мундиаля и неожиданно обыграла немцев, которые по качеству нынешнего состава и уровню игры являются одними из главных фаворитов турнира. Да, во многом японцам повезло, но они совершенно не смутились после пропущенного мяча и добавили в агрессии, что привело к набору трёх очков и приблизило их к выходу в следующий раунд турнира.

Что касается Коста-Рики, то здесь случился, на мой взгляд, несчастный случай и после разгрома от Испании будет сделана детальная работа над ошибками. Сборная является довольно крепкой по мировым меркам и вполне способна обыграть любого соперника, имея ещё шансы выйти в плей-офф. В команде есть немало мастеровитых и качественных игроков, которые весьма опытны на столь высоком уровне и попытаются исправить ситуацию в игре с Японией.

На мой взгляд, не стоит оценивать костариканцев по их выступлению в 1-м туре. Команда довольно хорошая по всем линиям и будет невероятно сильно мотивирована в схватке с Японией. Да, азиатские футболисты и сами смотрелись весьма достойно, но их победа больше похожа на случайность, и я считаю, что они не смогут повторить такого успеха во второй встрече на чемпионате мира.

Мой прогноз — победа Коста-Рики за коэффициент 7.90».

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