Япония — Коста-Рика: неожиданный прогноз Романа Павлюченко на матч ЧМ-2022

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко предлагает свой прогноз на матч чемпионата мира Япония — Коста-Рика.
Ставка: победа Коста-Рики за 7.90.
Лучшие прогнозы на чемпионат мира.
«Сборная Японии смогла произвести сенсацию в стартовом туре мундиаля и неожиданно обыграла немцев, которые по качеству нынешнего состава и уровню игры являются одними из главных фаворитов турнира. Да, во многом японцам повезло, но они совершенно не смутились после пропущенного мяча и добавили в агрессии, что привело к набору трёх очков и приблизило их к выходу в следующий раунд турнира.
Что касается Коста-Рики, то здесь случился, на мой взгляд, несчастный случай и после разгрома от Испании будет сделана детальная работа над ошибками. Сборная является довольно крепкой по мировым меркам и вполне способна обыграть любого соперника, имея ещё шансы выйти в плей-офф. В команде есть немало мастеровитых и качественных игроков, которые весьма опытны на столь высоком уровне и попытаются исправить ситуацию в игре с Японией.
На мой взгляд, не стоит оценивать костариканцев по их выступлению в 1-м туре. Команда довольно хорошая по всем линиям и будет невероятно сильно мотивирована в схватке с Японией. Да, азиатские футболисты и сами смотрелись весьма достойно, но их победа больше похожа на случайность, и я считаю, что они не смогут повторить такого успеха во второй встрече на чемпионате мира.
Мой прогноз — победа Коста-Рики за коэффициент 7.90».
Экспресс с коэффициентом 10.45.
Прогноз на матч «Зенит» — «Спартак» с коэффициентом 2.38.
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