Бельгия — Марокко: где смотреть онлайн, трансляция матча, статистика личных встреч

27 ноября состоится матч 2-го тура группового этапа ЧМ-2022 Бельгия — Марокко. Начало игры запланировано на 16:00 мск.

Смотреть игру ЧМ-2022 в прямом эфире можно на телеканалах «Матч!», «Матч Страна» и «Футбол 1».

Лучшие прогнозы на ЧМ-2022.

Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами номинальных хозяев: поставить на победу бельгийцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.03. Успех марокканцев оценён экспертами в 4.10. Ставки на ничью принимаются за 3.50.

Букмекеры считают, что матч Бельгия — Марокко получится нерезультативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.10, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.81.

История насчитывает три личные встречи между Бельгией и Марокко. В двух матчах выигрывали бельгийцы (4:0 и 1:0), а сборная Марокко одержала одну победу со счётом 4:1 в 2008 году.

Экспресс с коэффициентом 7.65 на ЧМ-2022.

Прогноз на матч «Зенит» — «Спартак» с коэффициентом 2.38.

Клуб из Саудовской Аравии предложил Роналду контракт на € 216 млн.

Франция стала первой командой, вышедшей в плей-офф ЧМ-2022.

Прогноз на матч Германия — Испания с коэффициентом 2.75.