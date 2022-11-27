Бельгия — Марокко: где смотреть онлайн, трансляция матча, статистика личных встреч

27 ноября состоится матч 2-го тура группового этапа ЧМ-2022 Бельгия — Марокко. Начало игры запланировано на 16:00 мск.
Смотреть игру ЧМ-2022 в прямом эфире можно на телеканалах «Матч!», «Матч Страна» и «Футбол 1».
Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами номинальных хозяев: поставить на победу бельгийцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.03. Успех марокканцев оценён экспертами в 4.10. Ставки на ничью принимаются за 3.50.
Букмекеры считают, что матч Бельгия — Марокко получится нерезультативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.10, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.81.
История насчитывает три личные встречи между Бельгией и Марокко. В двух матчах выигрывали бельгийцы (4:0 и 1:0), а сборная Марокко одержала одну победу со счётом 4:1 в 2008 году.
Экспресс с коэффициентом 7.65 на ЧМ-2022.
Прогноз на матч «Зенит» — «Спартак» с коэффициентом 2.38.
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