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Аналитики назвали вероятность Аргентины выиграть ЧМ-2022

Аналитики назвали вероятность Аргентины выиграть ЧМ-2022
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26 ноября состоялся заключительный матч 2-го тура группы D, в котором сборная Аргентины встретилась с Мексикой. Команды провели игру на стадионе «Лусаил Айконик» в Лусаиле.

Победу одержали аргентинцы со счётом 2:0.

Лучшие прогнозы на чемпионат мира.

Аргентина поднялась на второе место с тремя очками. Выше находится Польша, у которой четыре очка. Разница минимальная.

Эксперты верят, что у Месси всё ещё есть шансы выиграть мундиаль. Победа Аргентины на чемпионате мира в Катаре оценена коэффициентом 8.50. Выше шансы букмекер оценили сборных Франции, Бразилии и Испании.

Экспресс с коэффициентом 10.45.

Мостовой считает Мбаппе главной звездой чемпионата мира в Катаре.

Прогноз на матч Бельгия — Марокко с коэффициентом 2.65.

Прогноз на матч Хорватия — Канада с коэффициентом 3.01.

Франция стала первой командой, вышедшей в плей-офф ЧМ-2022.

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