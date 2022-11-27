Аналитики назвали вероятность Аргентины выиграть ЧМ-2022

26 ноября состоялся заключительный матч 2-го тура группы D, в котором сборная Аргентины встретилась с Мексикой. Команды провели игру на стадионе «Лусаил Айконик» в Лусаиле.
Победу одержали аргентинцы со счётом 2:0.
Лучшие прогнозы на чемпионат мира.
Аргентина поднялась на второе место с тремя очками. Выше находится Польша, у которой четыре очка. Разница минимальная.
Эксперты верят, что у Месси всё ещё есть шансы выиграть мундиаль. Победа Аргентины на чемпионате мира в Катаре оценена коэффициентом 8.50. Выше шансы букмекер оценили сборных Франции, Бразилии и Испании.
Экспресс с коэффициентом 10.45.
Мостовой считает Мбаппе главной звездой чемпионата мира в Катаре.
Прогноз на матч Бельгия — Марокко с коэффициентом 2.65.
Прогноз на матч Хорватия — Канада с коэффициентом 3.01.
- 27 ноября 2022
-
10:15
-
10:00
-
09:45
-
09:15
-
09:00
-
08:45
-
08:15
-
08:00
-
07:45
-
07:15
-
07:00
-
05:30
-
05:00
-
04:30
-
04:00
-
03:30
-
00:02
- 26 ноября 2022
-
21:03
-
21:00
-
20:45
-
20:30
-
20:15
-
20:00
-
19:50
-
19:45
-
19:30
-
19:15
-
19:00
-
18:45
-
18:30
-
18:15
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:15