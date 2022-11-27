«Ростов» — «Ахмат»: по какому каналу покажут, прямой эфир, во сколько начало

Игра 6-го тура Кубка России «Ростов» – «Ахмат» состоится 27 ноября. Начало запланировано на 14:00 мск.
Смотреть встречу в прямом эфире можно на канале «Матч Страна».
Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу ростовчан в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.17. Успех команды из Грозного оценивается аналитиками в 3.22. На ничью предлагают поставить за 3.82.
Букмекеры не сомневаются, что матч 6-го тура Кубка России «Ростов» – «Ахмат» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.71, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.22.
Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.19. Гол гостей оценивается в букмекерских конторах коэффициентом 1.24. Поставить на «обе забьют» можно за 1.52.
Экспресс с коэффициентом 10.45.
Прогноз на матч Германия — Испания с коэффициентом 2.75.
Франция стала первой командой, вышедшей в плей-офф ЧМ-2022.
Луис Энрике: стиль игры Германии похож на испанский.
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