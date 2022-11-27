Испания — Германия: во сколько начало, где смотреть онлайн матч ЧМ-2022

27 ноября состоится матч 2-го тура группового этапа чемпионата мира Испания — Германия. Начало запланировано на 22:00 мск.
Смотреть игру в прямом эфире можно на телеканале «Матч!».
Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу Испании в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.35. Успех Германии оценивается в 2.98. На ничью дают коэффициент 3.60.
Букмекеры считают, что матч Испания – Германия должен получиться результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.72, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.20.
Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.21. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.28. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.57.
Экспресс с коэффициентом 10.45.
Прогноз на матч Испания — Германия с коэффициентом 2.75.
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