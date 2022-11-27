Бельгия — Марокко: ставка Эммануэля Адебайора на матч ЧМ-2022

Тоголезский футболист Эммануэль Адебайор, прославившийся выступлениями за лондонский «Арсенал», мадридский «Реал», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм», дал прогноз на матч группового этапа ЧМ-2022 Бельгия — Марокко.

Ставка 1: победа Бельгии за 1.93.

Ставка 2: победа Бельгии со счётом 1:0 за 5.90.

Лучшие прогнозы на ЧМ-2022.

«Бельгия начала турнир в среду с не очень убедительной победы 1:0 над Канадой. На бумаге сборная Роберто Мартинеса смотрелась сильнее, и ей удалось вырвать победу у упорных канадцев. Статистика же показывает, что Канада переиграла бельгийцев: она нанесла 21 удар по воротам соперника, в то время как Бельгия всего девять.

Марокко сыграл вничью в напряжённом безголевом матче с финалистами прошлого ЧМ. Казалось, что африканцы были рады даже одному очку в матче и теперь готовятся ещё к одному сложному матчу с лидером группы.

Почему Бельгия — фаворит? Потому что у неё отличные игроки и отличная команда. Если «красные дьяволы» получат три очка в этом матче, они обеспечат себе выход в 1/8 финала. Думаю, что Марокко будет очень тяжело.

Вряд ли у него есть особые шансы на победу в этой игре. Главное для него — не пропустить слишком много. Они смогут рассчитывать только на контратаки.

Я уверен, что победителем будет Бельгия, но снова всего лишь со счётом 1:0».

Экспресс с коэффициентом 10.45.

Прогноз на матч «Зенит» — «Спартак» с коэффициентом 2.38.

Мостовой считает Мбаппе главной звездой чемпионата мира в Катаре.

Прогноз на матч Испания — Германия с коэффициентом 2.75.

ФИФА: Ондуа вырос в России и имеет право использовать флаг этой страны.