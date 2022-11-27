Эксперты оценили шансы Деяна Ловрена забить гол в матче чемпионата мира

27 ноября состоится матч 2-го тура группового этапа ЧМ-2022 Хорватия — Канада. Начало игры запланировано на 19:00 мск.

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Лучшие прогнозы на чемпионат мира.

Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами номинальных хозяев: поставить на победу хорватов в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.10. Успех канадцев оценён экспертами в 3.70. Ставки на ничью принимаются за 3.60.

Букмекеры считают, что матч Хорватия — Канада получится не результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.14, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.79.

Если забьют хорваты, сыграет коэффициент 1.25. Гол канадцев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.49. Поставить на «обе забьют» можно за 1.92.

Эксперты оценили шансы футболиста «Зенита» забить гол в матче чемпионата мира коэффициентом 15.0.

Экспресс с коэффициентом 10.45.

Прогноз на матч «Зенит» — «Спартак» с коэффициентом 2.38.

Прогноз на матч Хорватия — Канада с коэффициентом 3.01.

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