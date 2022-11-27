«Динамо» — «Оренбург»: где смотреть онлайн, бесплатная трансляция, прямой эфир

27 ноября состоится матч группового этапа Кубка России «Динамо» Москва — «Оренбург». Начало игры — в 14:00 мск.
В прямом эфире встречу покажут на канале «Матч Премьер».
Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.90. Победа оренбуржцев оценена экспертами в 4.20. Ставки на ничью принимаются за 3.70.
Букмекеры считают, что матч «Динамо» — «Оренбург» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.73, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.18.
Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.15. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.42. Поставить на «обе забьют» можно за 1.69.
Экспресс с коэффициентом 10.45.
ФИФА: Ондуа вырос в России и имеет право использовать флаг этой страны.
Прогноз на матч «Зенит» — «Спартак» с коэффициентом 2.38.
Мостовой считает Мбаппе главной звездой чемпионата мира в Катаре.
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