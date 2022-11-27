«Динамо» — «Оренбург»: где смотреть онлайн, бесплатная трансляция, прямой эфир

27 ноября состоится матч группового этапа Кубка России «Динамо» Москва — «Оренбург». Начало игры — в 14:00 мск.

В прямом эфире встречу покажут на канале «Матч Премьер».

Лучшие прогнозы на сегодня.

Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.90. Победа оренбуржцев оценена экспертами в 4.20. Ставки на ничью принимаются за 3.70.

Букмекеры считают, что матч «Динамо» — «Оренбург» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.73, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.18.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.15. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.42. Поставить на «обе забьют» можно за 1.69.

Экспресс с коэффициентом 10.45.

ФИФА: Ондуа вырос в России и имеет право использовать флаг этой страны.

Прогноз на матч «Зенит» — «Спартак» с коэффициентом 2.38.

Мостовой считает Мбаппе главной звездой чемпионата мира в Катаре.

Прогноз на матч Бельгия — Марокко с коэффициентом 2.65.