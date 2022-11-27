Прогноз на матч Бельгия – Марокко от Олеси Серёгиной

Ведущая и блогер Олеся Серёгина дала прогноз на матч 2-го тура группового этапа ЧМ-2022 Бельгия – Марокко.

Ставка: победа Бельгии с коэффициентом 2.00.

Лучшие прогнозы на чемпионат мира.

«Практически все делали ставки на победу Бельгии в матче с Канадой, но по игре не получилось чего-то яркого и интересного. Честно говоря, показалось, что бельгийцы просто отскочили, выиграв в один мяч. Бельгийцы не оправдали ожиданий.

Сборная Марокко засушила игру в первом туре с сильными хорватами. Игра выглядела достаточно равной.

Тем не менее, я думаю, что нужно верить в победу бельгийцев. Они выступают достаточно стабильно на мировых чемпионатах. Присмотритесь к этой ставке».

Экспресс с коэффициентом 10.45.

Прогноз на матч Испания — Германия с коэффициентом 2.75.

Мостовой считает Мбаппе главной звездой чемпионата мира в Катаре.

Прогноз на матч Хорватия — Канада с коэффициентом 3.01.

Прогноз на матч Бельгия — Марокко с коэффициентом 2.65.