Прогноз на матч Бельгия – Марокко от Олеси Серёгиной

Ведущая и блогер Олеся Серёгина дала прогноз на матч 2-го тура группового этапа ЧМ-2022 Бельгия – Марокко.
Ставка: победа Бельгии с коэффициентом 2.00.
Лучшие прогнозы на чемпионат мира.
«Практически все делали ставки на победу Бельгии в матче с Канадой, но по игре не получилось чего-то яркого и интересного. Честно говоря, показалось, что бельгийцы просто отскочили, выиграв в один мяч. Бельгийцы не оправдали ожиданий.
Сборная Марокко засушила игру в первом туре с сильными хорватами. Игра выглядела достаточно равной.
Тем не менее, я думаю, что нужно верить в победу бельгийцев. Они выступают достаточно стабильно на мировых чемпионатах. Присмотритесь к этой ставке».
Экспресс с коэффициентом 10.45.
Прогноз на матч Испания — Германия с коэффициентом 2.75.
Мостовой считает Мбаппе главной звездой чемпионата мира в Катаре.
Прогноз на матч Хорватия — Канада с коэффициентом 3.01.
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