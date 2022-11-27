Эксперты назвали шансы «Зенита» выиграть Кубок России

27 ноября состоится матч группового этапа Кубка России «Зенит» — «Спартак». Начало игры — в 16:00 мск.

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Лучшие прогнозы на сегодня.

Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу петербуржцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.59. Победа москвичей оценена экспертами в 5.50. Ставки на ничью принимаются за 4.70.

Перед заключительным матчем группового этапа Кубка России эксперты оценили шанс «Зенита» выиграть турнир. Поставить на это событие предлагают с коэффициентом 4.00.

Экспресс с коэффициентом 10.45.

Прогноз на матч «Зенит» — «Спартак» с коэффициентом 2.38.

Клуб из Саудовской Аравии предложил Роналду контракт на € 216 млн.

Прогноз на матч Бельгия — Марокко с коэффициентом 2.65.

Владелец «Сочи» подтвердил назначение Бердыева на пост главного тренера.