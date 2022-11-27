Бельгия — Марокко: по какому каналу покажут, смотреть бесплатно, прямой эфир

27 ноября состоится матч 2-го тура группового этапа ЧМ-2022 Бельгия — Марокко. Начало игры запланировано на 16:00 мск.

Смотреть игру ЧМ-2022 в прямом эфире можно на телеканалах «Матч!», «Матч Страна» и «Футбол 1».

Лучшие прогнозы на чемпионат мира.

Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами номинальных хозяев: поставить на победу бельгийцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.03. Успех марокканцев оценён экспертами в 4.10. Ставки на ничью принимаются за 3.50.

Букмекеры считают, что матч Бельгия — Марокко получится нерезультативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.10, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.81.

Если забьют номинальные хозяева, сыграет коэффициент 1.22. Гол номинальных гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.53. Поставить на «обе забьют» можно за 1.93.

Экспресс с коэффициентом 10.45.

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