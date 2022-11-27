Эксперты оценили шансы Германии занять последнее место в группе Е

27 ноября состоится матч 2-го тура группового этапа чемпионата мира Испания — Германия. Начало запланировано на 22:00 мск.
Смотреть игру в прямом эфире можно на телеканале «Матч!».
Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу Испании в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.35. Успех Германии оценивается в 2.98. На ничью дают коэффициент 3.60.
Аналитики перед важным для Германии матчем оценили шансы команды выйти из группы. Поставить на это событие предлагают с коэффициентом 2.60. Если немцы не выйдут из группы – сыграет коэффициент 1.50.
Сделать ставку на то, что Германия займёт последнее место в группе Е, можно за 20.0.
Экспресс с коэффициентом 10.45.
Где покажут матч Испания — Германия.
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