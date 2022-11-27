Хорватия — Канада: прогноз Константина Генича на матч ЧМ-2022

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч чемпионата мира Хорватия — Канада.

Ставка: индивидуальный тотал Канады во втором тайме больше 0.5 мяча за 2.60.

Лучшие прогнозы на ЧМ-2022.

«В группе F чемпионата мира также сыграют сборные Хорватии и Канады. Главное впечатление от старта чемпионата мира — это скорость, с которой играла Канада. Прекрасный прессинг, очень смелая игра, огромное количество ударов, нереализованный пенальти. Свой гол Канада заслужила.

Во втором тайме, конечно, физических силёнок не хватило. Но если Канада сыграет так же против очень возрастной сборной Хорватии во 2-м туре, то свой гол забьёт.

Думаю, снова канадцами будет сделана ставка на первый тайм — сумасшедший прессинг, давление, скорость, скорость и ещё раз скорость. И здесь канадцам должно уже будет повезти, хотя Хорватия обладает более высоким классом игроков.

Не знаю, как игра закончится, но в том, что Канада забьёт, я почти не сомневаюсь. И, мне кажется, должна Канада забить именно в первом тайме. Коэффициент сладкий – 2.60. Я бы заиграл».

Экспресс с коэффициентом 10.45.

Прогноз на матч «Зенит» — «Спартак» с коэффициентом 2.38.

Артём Дзюба отшутился на вопрос о чемпионате мира в Катаре.

Прогноз на матч Бельгия — Марокко с коэффициентом 2.65.

ФИФА: Ондуа вырос в России и имеет право использовать флаг этой страны.