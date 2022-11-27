Хорватия — Канада: прогноз Александра Мостового на матч чемпионата мира в Катаре

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч чемпионата мира Хорватия — Канада.
Ставка: ничья за 3.52.
«Сборная Хорватии неважно смотрелась в стартовой игре на мундиале и вполне могла уступить марокканцам, но всё завершилось скучными нулями на табло.
Теперь хорватам нужно добывать три очка, ведь в заключительной схватке их будут ждать обладатели титула, которые находятся в отличной форме, и там «шашечным» будет очень непросто конкурировать. Опыт команды должен помочь ей в противостоянии с вернувшимися после длительного отсутствия на чемпионатах мира канадцами.
Что касается Канады, то коллектив показал очень интересный футбол в матче с Бельгией и вполне наиграл как минимум на ничью. Команда создала значительное количество острых моментов, но в завершающей фазе атаки постоянно чего-то не хватало. Вероятнее всего, как раз этого самого опыта выступлений на высочайшем уровне. Да и незабитый пенальти в начале встречи подпортил игрокам настроение.
В этой паре не всё так однозначно, и для меня здесь нет очевидного фаворита. Да, Хорватия опытнее и выше классом, но самоотдача канадцев и их атакующий потенциал очень порадовали в 1-м туре. Я считаю, что тут примерно равные шансы на выигрыш у каждой из сторон.
Скорее всего, встреча пройдёт осторожно и не выявит победителя, учитывая хороший футбол Канады впереди и опыт хорватов, которые смогут сдержать соперника и ответить взаимностью. Мой прогноз — ничья за коэффициент 3.52».
Экспресс с коэффициентом 10.45.
Артём Дзюба отшутился на вопрос о чемпионате мира в Катаре.
Прогноз на матч Хорватия — Канада с коэффициентом 3.01.
ФИФА: Ондуа вырос в России и имеет право использовать флаг этой страны.
- 27 ноября 2022
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