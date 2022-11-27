Камерун — Сербия: прогноз и ставка на матч ЧМ-2022, где покажут в прямом эфире

28 ноября состоится матч 2-го тура группового этапа чемпионата мира Камерун — Сербия. Начало запланировано на 13:00 мск.

Смотреть игру ЧМ-2022 в прямом эфире можно на канале «Матч!».

Лучшие прогнозы на сегодня.

Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами сербов: поставить на победу Сербии можно с коэффициентом 1.72. Успех Камеруна оценивается аналитиками в 5.20. Поставить на ничью предлагают за 3.78.

Букмекеры не верят, что матч чемпионата мира Камерун — Сербия получится результативным: тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.86, а тотал больше 2.5 мяча – за 2.01.

Если забьют камерунцы, сыграет коэффициент 1.61. Гол сербов доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.15. Поставить на «обе забьют» можно за 1.89.

Экспресс с коэффициентом 10.45.

Прогноз на матч Испания — Германия с коэффициентом 2.75.

Артём Дзюба отшутился на вопрос о чемпионате мира в Катаре.

Прогноз на матч Хорватия — Канада с коэффициентом 3.01.

ФИФА: Ондуа вырос в России и имеет право использовать флаг этой страны.