Испания — Германия: прогноз Эммануэля Адебайора с коэффициентом 8.80

Тоголезский футболист Эммануэль Адебайор, прославившийся выступлениями за лондонский «Арсенал», мадридский «Реал», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм», дал прогноз на матч группового этапа ЧМ-2022 Испания — Германия.

Ставка 1: победа Испании за 2.44.

Ставка 2: победа Испании со счётом 2:1 за 8.80.

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«На этот раз мы поговорим о крутом матче между Испанией и Германией. Испанцы начали чемпионат с потрясающей победы, разгромив Коста-Рику 7:0 в стартовой игре группы E. Команда Луиса Энрике перед второй игрой полна уверенности в себе, понимая, что она обеспечит себе выход из группы в случае победы над Германией.

В то же время немцы, считающиеся фаворитами ЧМ, могут считать, что им просто не повезло в игре с Японией, хотя они действительно заслужили поражение. Их положение на турнире сейчас под вопросом. Они будут играть против сильных испанцев и обязаны побеждать.

Если же они проиграют, а японцы хорошо сыграют в своём матче, немцы не выйдут из группы во второй раз подряд. Мы все знаем, что Германия — сильная команда с отличными игроками и большим опытом, и посмотрим, как они проявят себя в этом матче.

Всё же я думаю, что Испания победит. Она забила семь голов Коста-Рике, что придало уверенности в себе, добавило мотивации, и большинство её нападающих сумели забить. Они постараются победить и Германию. Испанцы как фавориты в матче выиграют со счётом 2:1».

Экспресс с коэффициентом 10.45.

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