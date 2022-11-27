Испания — Германия: ставка Романа Павлюченко на матч чемпионата мира по футболу

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко предлагает свой прогноз на матч чемпионата мира Испания — Германия.
Ставка: победа Германии за 2.96.
«Сборная Испании в первой игре турнира смогла добыть очень крупную победу, что явно повышает её шансы на выход из группы и добавит позитивных эмоций в противостоянии с Германией.
Однако я полагаю, что не стоит оценивать команду по стартовой встрече, ведь противник был полностью обескуражен ещё до перерыва и не отвечал взаимностью. Теперь «Красной фурии» предстоит столкнуться с разгневанными немцами, которые будут заряжены исключительно на выигрыш.
Германия отлично проявила себя в первом тайме матча с Японией, и итоговый проигрыш больше похож на несчастный случай. Сборная создала огромное количество опасных моментов, большинство из которых не смогла реализовать, и пропустила два необязательных мяча. Эта неудача явно прибавит мотивации бундестим перед 2-м туром, и футболисты выйдут на поле только с прицелом добыть все три балла.
На мой взгляд, этот матч достоин стать украшением 2-го тура чемпионата мира. И те и другие очень здорово смотрелись в нападении в первых играх, но испанцы практически не испытывали давления в защите, чего явно не будет в противостоянии с Германией.
Я считаю, что немцы за счёт более высокого класса и сильнейшей мотивации смогут вырвать победу в этой схватке, иначе велик шанс отправиться домой. Мой прогноз — победа Германии за коэффициент 2.96».
Экспресс с коэффициентом 7.23.
Где покажут матч Испания — Германия.
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- 27 ноября 2022
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