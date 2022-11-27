Южная Корея — Гана: во сколько начало, по какому каналу покажут матч ЧМ-2022

28 ноября состоится матч 2-го тура группового этапа ЧМ-2022 Южная Корея — Гана. Начало игры — не позднее 16:00 мск.

Встречу в прямом эфире покажут на телеканале «Матч!».

Лучшие прогнозы на сегодня.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение номинальным хозяевам: поставить на победу корейцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.55. Успех ганцев оценён экспертами в 3.10. Ставки на ничью принимаются за 3.20.

Букмекеры считают, что матч Южная Корея — Гана получится нерезультативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.50, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.60.

Если забьют номинальные хозяева, сыграет коэффициент 1.38. Гол номинальных гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.47. Поставить на «обе забьют» можно за 2.10.

Экспресс с коэффициентом 7.23.

Хави объяснил, почему отказался работать в сборной Бразилии.

Прогноз на матч Испания — Германия с коэффициентом 2.75.

Артём Дзюба отшутился на вопрос о чемпионате мира в Катаре.

Прогноз на матч Хорватия — Канада с коэффициентом 3.01.