Южная Корея — Гана: во сколько начало, по какому каналу покажут матч ЧМ-2022

28 ноября состоится матч 2-го тура группового этапа ЧМ-2022 Южная Корея — Гана. Начало игры — не позднее 16:00 мск.
Встречу в прямом эфире покажут на телеканале «Матч!».
Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение номинальным хозяевам: поставить на победу корейцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.55. Успех ганцев оценён экспертами в 3.10. Ставки на ничью принимаются за 3.20.
Букмекеры считают, что матч Южная Корея — Гана получится нерезультативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.50, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.60.
Если забьют номинальные хозяева, сыграет коэффициент 1.38. Гол номинальных гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.47. Поставить на «обе забьют» можно за 2.10.
Экспресс с коэффициентом 7.23.
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