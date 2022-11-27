Испания — Германия: прогноз Егора Титова на встречу ЧМ-2022

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Испания — Германия во 2-м туре группового этапа ЧМ-2022.

Ставка: Испания не проиграет и тотал больше 1.5 мяча за 1.84.

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«Всего 2-й тур группового этапа чемпионата мира, а для сборной Германии настал момент истины. Немцы проиграли на старте сборной Японии. Если уступить и сейчас, то можно уже собирать вещи и ехать домой. Не могу сказать, что Германия по делу проиграла Японии, надо было реализовывать свои моменты. Но в то же время ещё в первом тайме казалось, что Япония забьёт.

Азиаты убегали по флангу, свободно создавали моменты. Как-то очень легко Германия давала проходить центр поля, да и в обороне всё было совсем не здорово. С Испанией будет другой матч. Тут надо будет терпеть, искать свои шансы.

Испанцы очень много забили Коста-Рике, показали цельный футбол, которому очень тяжело противостоять. Часто так бывает, что в первом матче забиваешь очень много, а потом становится сложнее. Какое-то успокоение приходит, да и соперники настраиваются иначе.

Здесь Германии отступать некуда, она все силы отдаст в этой игре. Поставлю на то, что Испания не проиграет при тотале больше 1.5 мяча. Очень вероятна ничья 1:1. Но всё-таки в Испанию веры у меня больше, тем более они не так давно немцев громили».

Экспресс с коэффициентом 12.23.

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