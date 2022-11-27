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Испания — Германия: где покажут матч чемпионата мира, прямая трансляция

Испания — Германия: где покажут матч чемпионата мира, прямая трансляция
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27 ноября состоится матч 2-го тура группового этапа чемпионата мира Испания — Германия. Начало запланировано на 22:00 мск.

Смотреть игру в прямом эфире можно на телеканале «Матч!».

Лучшие прогнозы на чемпионат мира.

Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу Испании в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.35. Успех Германии оценивается в 2.98. На ничью дают коэффициент 3.60.

Букмекеры считают, что матч Испания – Германия должен получиться результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.72, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.20.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.21. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.28. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.57.

Экспресс с коэффициентом 12.23.

Где покажут матч Испания — Германия.

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