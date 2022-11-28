Камерун — Сербия, прогноз на матч группы G ЧМ-2022, прямой эфир, во сколько начало

28 ноября на ЧМ-2022 по футболу в рамках группы G встретятся сборные Камеруна и Сербии. Начало игры — в 13:00 мск. В прямом эфире эту встречу на территории России покажет телеканал «Матч!».
Лучшие прогнозы на сегодня.
Эксперты считают фаворитами европейцев: поставить на победу Сербии можно с коэффициентом 1.81. Шансы камерунцев оценили коэффициентом 4.90, а ничья идёт за 3.70.
Букмекеры считают, что матч Камерун — Сербия не будет результативным. Поставить на ТБ 2.5 гола в матче можно за 2.17, а ТМ 2.5 идёт за 1.77.
Сделать ставку на то, что в этой игре забьют обе команды, можно с коэффициентом 2.06. Гол Камеруна оценивают в 1.65, а на то, что отличится сборная Сербии, можно поставить за 1.20.
Экспресс с коэффициентом 12.98.
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