Испания — Германия: смотреть онлайн, прямая трансляция матча ЧМ-2022

27 ноября состоится матч 2-го тура группового этапа чемпионата мира Испания — Германия. Начало запланировано на 22:00 мск.

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Лучшие прогнозы на чемпионат мира.

Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу Испании в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.35. Успех Германии оценивается в 2.98. На ничью дают коэффициент 3.60.

Букмекеры считают, что матч Испания – Германия должен получиться результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.72, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.20.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.21. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.28. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.57.

Экспресс с коэффициентом 7.23.

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