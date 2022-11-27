Бразилия — Швейцария: прогноз на матч группы G ЧМ-2022

Представляем вашему вниманию прогноз на матч Бразилия — Швейцария от авторов Betassist.

Ставка: победа Бразилии и тотал меньше 2.5 мяча за 3.65.

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Сборная Бразилии безупречно выступила в квалификации. В зоне КОНМЕБОЛ за 17 игр она не допустила ни одной осечки. «Пентакампеоны», таким образом, отвоевали статус сильнейшей команды Южной Америки, опередив сборную Аргентины на шесть очков.

Подопечные Тите, если того требуют обстоятельства, могут включать максимальные обороты в атакующем механизме. В квалификации они забили 40 голов, в 16 из которых принял участие Неймар (8+8). Форвард «ПСЖ» в отличных игровых кондициях подошёл к мундиалю, но получил травму в 1-м туре группового этапа. В игре со швейцарцами он участия не примет.

Лишь в семи матчах отборочного турнира «пентакампеоны» забивали три мяча или более, поэтому голевые феерии на мундиале от них стоит ожидать лишь в играх со слабыми визави. Сборная Швейцарии к числу таких не относится. Она стартовала с минимальной победы в матче с Камеруном (1:0). Команда рассчитывает на положительный результат и в грядущей встрече, чтобы повысить свои шансы на выход в плей-офф. Сдержать натиск команды Тите без Неймара им вполне по силам.



Рекомендуем ставку на победу Бразилии через тотал меньше 2.5 мяча за 3.65.

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