Португалия — Уругвай: во сколько начало матча, где покажут онлайн, ставки на матч ЧМ-2022

28 ноября состоится матч 2-го тура группового этапа чемпионата мира Португалия – Уругвай. Начало – в 22:00 мск.

Встречу в прямом эфире можно смотреть на телеканале «Матч!».

Лучшие прогнозы на чемпионат мира.

Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами номинальных хозяев: поставить на победу португальцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.97. Успех уругвайцев оценивается аналитиками в 4.20. На ничью предлагают поставить за 3.38.

Букмекеры не верят, что матч чемпионата мира Португалия – Уругвай получится результативным: тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.70, а тотал больше 2.5 мяча – за 2.23.

Если забьёт Португалия, сыграет коэффициент 1.24. Гол Уругвая в букмекерских конторах доступен с коэффициентом 1.57. Поставить на «обе забьют» можно за 1.98.

Экспресс с коэффициентом 7.23.

Прогноз на матч Камерун — Сербия с коэффициентом 3.70.

Прогноз на матч Португалия — Уругвай с коэффициентом 3.88.

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