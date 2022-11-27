Португалия — Уругвай: во сколько начало матча, где покажут онлайн, ставки на матч ЧМ-2022

28 ноября состоится матч 2-го тура группового этапа чемпионата мира Португалия – Уругвай. Начало – в 22:00 мск.
Встречу в прямом эфире можно смотреть на телеканале «Матч!».
Лучшие прогнозы на чемпионат мира.
Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами номинальных хозяев: поставить на победу португальцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.97. Успех уругвайцев оценивается аналитиками в 4.20. На ничью предлагают поставить за 3.38.
Букмекеры не верят, что матч чемпионата мира Португалия – Уругвай получится результативным: тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.70, а тотал больше 2.5 мяча – за 2.23.
Если забьёт Португалия, сыграет коэффициент 1.24. Гол Уругвая в букмекерских конторах доступен с коэффициентом 1.57. Поставить на «обе забьют» можно за 1.98.
Экспресс с коэффициентом 7.23.
Прогноз на матч Камерун — Сербия с коэффициентом 3.70.
Прогноз на матч Португалия — Уругвай с коэффициентом 3.88.
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