«Сан-Хосе» — «Ванкувер»: ставка Максима Лебедева на игру НХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона НХЛ «Сан-Хосе» — «Ванкувер».

Ставка: «Ванкувер» не проиграет за 1.60.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Начнём с самого главного: «Сан-Хосе» является самой распоследней командой НХЛ по игре дома. В текущем сезоне в родных стенах «акулы» набирают лишь 26,9% очков, тогда как общесезонный показатель у них 37,0%. Понятно, что и вторая цифра свидетельствует о вагоне и маленькой тележке игровых проблем, но первая – это совсем катастрофа.



По сравнению с «акулами» даже «Ванкувер», всё дальше отваливающийся от зоны плей-офф, выглядит почти пристойно. И его 42,5% набранных очков смотрятся настоящим достижением. Причём в гостях «Ванкувер» набирает 41,7% очков. То есть особой разницы, где играть, для него нет.



Статистика личных встреч в данном случае нам не помощник. За последние 10 лет и шесть десятков матчей «акулы» наиграли на микроскопическое преимущество по количеству побед. Такое же преимущество они имеют и в десяти последних междусобойчиках, сыгранных в рамках регулярных чемпионатов НХЛ в Сан-Хосе, – шесть против четырёх. Но тут надо помнить, что «акулы» проиграли три последних таких междусобойчика, которые пришлись на два предыдущих сезона.



Поскольку оборона у обоих соперников, мягко говоря, не блещет, то легко прогнозируется достаточно весёлый по количеству заброшенных шайб матч, с тоталом от 6.5 и выше. По итогам этого матча «Ванкувер» наберёт минимум одно очко, то есть в гостях не проиграет в основное время».

Экспресс с коэффициентом 7.23.

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