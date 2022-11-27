Эксперты оценили шансы Германии после перерыва выиграть в матче с Испанией

В эти минуты в Эль-Хауре на стадионе «Эль-Байт» проходит матч 2-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2022 года, в котором встречаются сборные Испании и Германии.
По окончании первого тайма счёт в игре ничейный — 0:0. Отметим, что на 40-й минуте защитник немцев Антонио Рюдигер забил гол, но он был отменён из-за офсайда.
Сделать ставку на победу немцев в матче можно с коэффициентом 3.44. Победа Испании оценена в 2.66. На ничью предлагают поставить за 2.66.
Команды пока не открыли счёт. На тотал больше 1.5 мяча дают коэффициент 1.88. Тотал меньше 1.5 мяча оценён в 1.95.
Сделать ставку на победу Германии со счётом 1:0 можно с коэффициентом 5.50.
Испания до текущей встречи занимала первое место в таблице группы Е, в 1-м туре команда Луиса Энрике разгромила Коста-Рику (7:0). Германия — на четвёртой строчке, в стартовой игре немцы уступили сборной Японии (1:2).
Ранее во 2-м туре Коста-Рика оказалась сильнее японцев (1:0), у обеих команд в настоящий момент по три очка.
Экспресс с коэффициентом 7.23.
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Прогноз на матч Португалия — Уругвай с коэффициентом 3.88.
- 27 ноября 2022
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